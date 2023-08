Pentathlon moderno | termina il ritiro di Sestriere Valentini | “Siamo entusiasti”

(Di mercoledì 9 agosto 2023)il lavoro della Nazionale italiana di, impegnata in queste settimane in quel diper preparare al meglio i Campionati Mondiali 2023 in programma a Bath, in Inghilterra, dal 21 al 28 agosto. Dei giorni molto intensi dove i nostri ragazzi, grazie alla collaborazione del Presidente delSport Center Gianfranco Martin, si sono allenati nelle strutture dell’Hotel Lago Losetta. Soddisfatto il Direttore Tecnico azzurro Andrea, il quale ha espresso le sue sensazioni ai microfoni della FIPM “È andato tutto molto bene,veramente tutti. A livello organizzativo è stato tutto perfetto, e i ragazzi hanno reagito molto bene all’altura. I veri effetti, adesso, li vedremo al Mondiale – ha detto ...

Si è concluso il raduno della Nazionale Senior di pentathlon moderno a Sestriere. Dieci atleti azzurri hanno affrontato tre intense settimane in altura per preparare al meglio i Mondiali in programma dal 21 al 28 agosto 2023 a Bath, in Inghilterra.

