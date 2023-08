Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 9 AGOSTO

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

... la posizione dell'Ue non risulta certo vincolante per l'Italia ma potrebbe incidere sui progetti italiani di intervenire sullecon la prossima Manovra Finanziaria. Obblighi direttive ...L' Assegno unico per figli a carico aumenterà di nuovo: lo farà a inizio, quando ancora una volta gli importi verranno adeguati al costo della vita . La regola, ... Lo stesso vale per le, ...leggi anche Legge di Bilancio, novità per, fisco e stipendi: ma il governo ha un problema con le risorse Per questo motivo in queste settimane negli uffici del ministero del Lavoro sono ...

Riforma pensioni: quali sono le ipotesi per il 2024 lentepubblica.it

Fino al 31 dicembre 2026 le pubbliche amministrazioni potranno trattenere in servizio i dirigenti dei dipartimenti che siano soggetti attuatori di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...