(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) - 438 i negozi in tutta Italia, 22 solo nella capitale Cernusco sul Naviglio – 9 agosto 2023 . Continua l'espansione del brandnella capitale dove oggi sono presenti oltre 20 negozi; si inaugura infatti domani, giovedì 10 agosto 2023, un nuovo spazioin Viale Furio Camillo, n. 56 A/C, proprio nel centro del quartiere Tuscolano. Il negozio si sviluppa su una superficie di quasi 250 mq e si trova a pochi passi dall'omonima fermata della metropolitanana “Furio Camillo”. L'edificio è stato ottimizzato e ristrutturato per permettere ai clientini e non di accedere ai servizi, alla qualità, convenienza e ai prodotti tipici locali chepropone in tutti i punti vendita d'Italia. Si tratta di un city concept studiato daper integrarsi nel tessuto ...

LaConvenzione, dalla validità triennale, con cui Comune e Arcidiocesi rinnovano il ... promuove iniziative aperte a tutta la cittadinanza ed anche è sede della scuola d'italianoWirton, ...LaConvenzione, dalla validità triennale, con cui Comune e Arcidiocesi rinnovano il ... promuove iniziative aperte a tutta la cittadinanza ed anche è sede della scuola d'italianoWirton, ...... in Italia - moltissimi i quotidiani che hanno scritto dellauscita in libreria - nessuno ad ... QuandoDahl chiama l'agenzia investigativa Finders Keepers per ritrovare la figlia scomparsa, ...

PENNY: Nuova apertura a Roma Adnkronos

Berna, 09.08.2023 - Dal 6 al 9 agosto il consigliere federale Ignazio Cassis si è recato in Australia e in Nuova Zelanda. I colloqui ufficiali si sono concentrati sulle relazioni bilaterali, sulla sit ...Svizzera e Niue intrecceranno relazioni diplomatiche. Ignazio Cassis e la sua omologa Mona Ainu'u hanno firmato oggi una dichiarazioni di intenti in questo senso, ha reso noto il DFAE nell'ambito del ...