Pavard in uscita | ma Inter defilata | situazione ancora monitorabile?

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Benjaminè un difensore indal Bayern Monaco. L’, a lungoessata a lui, monitora attentamente la. FIAMMA ESIGUA – Benjaminè un nome da tempo iscritto nel taccuino dei dirigenti dell’. Il difensore francese è un profilo che si ritiene ideale per sostituire Milan Skriniar in rosa. Tanto che il primo reale approccio dei nerazzurri risale allo scorso gennaio, quando lo slovacco confermò la volontà di non rinnovare. Più giovane di un anno rispetto all’ex numero 37 dell’, e abituato da sempre a destreggiarsi sul centro-destra della retroguardia,rispondeva a tutte le esigenze dei nerazzurri. Che però, una volta perso ufficialmente Skriniar, non hanno più sondato il terreno con il ...