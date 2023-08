Paulo Dybala sarebbe servito a questa Juventus? Il punto

La Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria eha svolto solo lavoro in palestra, senza scendere in campo con il resto dei compagni. Le condizioni dell'argentino, dopo essersi fermato per un fastidio all'inguine con il Tolosa, non ...La Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria eha svolto solo lavoro in palestra, senza scendere in campo con il resto dei compagni. Le condizioni dell'argentino, dopo essersi fermato per un fastidio all'inguine con il Tolosa, non ...Arrivano novità sulle condizioni di, uscito per infortunio in occasione dell'amichevole contro il Tolosa Stando a quanto scrive l'ANSA, non sarebbero preoccupanti le condizioni di, uscito anzitempo dal match ...

Infortunio Dybala: non si allena con la Roma, ma c'è Joya. Le condizioni Tuttosport

Dybala è uno dei punti di forza della Juventus; cerchiamo di capire se il talento argentino sarebbe stato utile a questa Juventus.I giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria: per l'argentino lavoro a parte dopo il problema fisico accusato contro il Tolosa ...