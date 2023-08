Patrizia Nettis | c’è un indagato nel caso della giornalista trovata impiccata a Fasano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) C’è una svolta nel giallomorte di, la41enne originaria di Gioia del Colle (Bari)lo scorso 29 giugno all’internosua abitazione a. Un imprenditore è stato iscritto nel registro degli indagati con le accuse di atti persecutori e istigazione al suicidio. «Abbiamo depositato una nomina per il 190 bis del codice di procedura penale e ci è stato notificato dalla Procura un atto che è stato fatto nei confronti dell’. Subito dopo abbiamo presentato istanza per l’esumazione e l’esame autoptico», spiega Giuseppe Castellaneta, l’avvocatofamiglia diche ha avviato delle indagini di tipo difensivo. La donna, infatti, viene ...

C'è una svolta nel giallo della morte di, la giornalista 41enne originaria di Gioia del Colle (Bari) trovata impiccata lo scorso 29 giugno all'interno della sua abitazione a Fasano. Un imprenditore è stato iscritto nel ...... controlli a tappeto della Guardia di Finanza: scoperti 18 evasori e ricavi non dichiarati per 21 milioni di euro Cronaca Morte di, giornalista trovata senza vita a Fasano: aperta ...Aveva lasciato tutti senza parole la morte della giornalista della Gazzetta Del Sudche il 29 giugno scorso si è tolta la vita all'interno del suo appartamento a Fasano, in provincia di Brindisi. Aveva 41 anni , un bimbo piccolo e dopo aver svolto il ruolo di addetta ...

C’è un indagato per la morte della giornalista Patrizia Nettis: istigazione al suicidio. ll fascicolo è a Bri… La Repubblica

Ci sarebbe già un indagato Morte della giornalista Patrizia Nettis: si indaga per stalking e istigazione al suicidio. La giornalista fu trovata morta il 29 giugno scorso a Fasano. La Procura di Brindi ...Omicidio di Cavernago (Bergamo), convalido il fermo di Federico Gaibotti, accusato di aver ucciso il padre Umberto: resta in carcere.