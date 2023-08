Passages | recensione | una relazione a 4 scatena la scintilla del narcisismo

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ecco la nostradi, dramma romantico con Ben Whishaw, Franz Rogowski e Adèle Exarchopoulos: opera multiforme come l’amore che racconta, ammaliante e incompiuta allo stesso tempo Si può provare a inscatolare l’amore in una singolae a etichettarlo?prova a raccontarci la risposta a questa domanda, attraverso unaa due che diventa unaa quattro per poi trasformarsi di nuovo in qualcos’altro, qualcosa di più informe. Ben Whishaw, Franz Rogowski e Adèle Exarchopoulos danno corpo e anima al nuovo film di Ira Sachs, cercando e alle volte trovando una forza caotica distruttiva e insieme materna. Un triangolo (o quadrato) amoroso Dopo aver completato il suo ultimo progetto, il regista Tomas (Franz Rogowski) inizia in maniera impulsiva ...