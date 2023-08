Partita a pallavolo per gli azzurri | il video è da non perdere!

(Di mercoledì 9 agosto 2023)per il Napoli, che prosegue la sua preparazione in quel di Castel Di Sangro: il portiere azzurro Pierluigi Gollini ha pubblicato unsui social che è imperdibile. Mancano ancora pochi giorni e il Napoli concluderà il suo secondo ritiro pre stagionale a Castel Di Sangro. Dopo la prima fase sostenuta a Dimaro, gliagli ordini di Rudi Garcia hanno continuato a prepararsi in terra abruzzese in vista dell’esordio in campionato contro il Frosinone, previsto per il 19 agosto. In queste settimane di ritiro, i tifosihanno avuto modo di raccogliere Pierluigi Gollini, che è tornato dall’Atalanta al Napoli a titolo temporaneo. Un calciatore ben voluto sia dai tifosi che dalla squadra, visto la sua attitudine al lavoro di gruppo e al bene dello spogliatoio. Prerogative ...

Grazie a una convincente prova di squadra l'Italia, che ha condotto per lunghi tratti in vantaggio e ha saputo tenere testa agli avversari nei momenti più equilibrati della, ha chiuso in poco ...Convincente la prova corale dell'Italia, che conduce per lunghi tratti del match, tenendo testa agli avversari nei momenti più equilibrati della, chiusa in poco più di un'ora. Si tratta della ......rimane chiuso al pubblico dall'8 al 18 agosto mentre l'Anfiteatro Arena sarà chiuso il 13 e il 16 agosto per permettere di allestire e rimuovere il campo diin occasione della- ...

Partita a pallavolo sulla neve per gli azzurri: il video è da non perdere! Spazio Napoli

Il Commissario tecnico Davide Mazzanti ha scelto le 14 atlete che prenderanno parte all'Europeo femminile in programma in Italia, Estonia, Germania e Belgio dal 15 agosto al 3 settembre.Qualche sorpresa e tante conferme nella lista delle 14 convocate dall'Italia in vista dei prossimi Europei femminili di pallavolo. A meno di una settimana dall'esordio contro la Romania, ...