“Papà | so che da lassù mi guarderai” Sinisa Mihajlovic | il figlio gliel’aveva promesso E a 23 anni c’è già riuscito

(Di mercoledì 9 agosto 2023)Mihahlovic manca a tutti. L’ex calciatore e allenatore è scomparso a dicembre scorso per una malattia contro cui ha combattuto con tutte le sue forze ma che non gli ha lasciato scampo. Il suo ricordo resterà impresso nella mente di tutti gli appassionati di sport, a prescindere dal tifo, ma soprattutto vive in quello dei suoi figli. E ora diventa realtà la promessa che uno di loro gli aveva fatto. Il nome di Miroslav, 23, sta facendo il giro di tutti i siti e quotidiani dopo il traguardo raggiunto nel nome del padre, a cui fa una dedica toccante sui social.praticamentee adesso che c’ènon poteva non omaggiarlo. “Caro, sarai sempre il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione, cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perché so ...

Gli venne l'idea di aprire un bar,ha chiamato 'Ar de Rock Laundos', dove parrocchiani volontari servivano bevande mentre altri organizzavano il karaoke. 'Non è un caffè, non è un bar e non è un ...... luogo di nascita Gorghetto, frazione di Bomporto, per la precisione sotto il cartelloindica l'ingresso del paese in una piazzola di sosta, all'interno dell'auto di mamma e. Una sala parto ...A lei si sono affidati per gestire le bizze del fratello Louis nelle occasioni ufficiali, è sempre leiinsieme alWilliam ha mandato un messaggio di buona fortuna alle Lionesses per gli ...