Papa Francesco | “Prego per le vittime dei disastri in Slovenia e Georgia”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) CITTA’ DEL VATICANO – “Negli ultimi giorni drammatici fenomeni naturali sono avvenuti ine incausando morti e distruzioni materiali.per leed esprimo la mia vicinanza spirituale alle loro famiglie e a tutti coloro che soffrono a causa di questi. Ringrazio quanti hanno offerto loro assistenza, in particolare i volontari”. Lo ha affermatonell’udienza generale di oggi, mercoledi’ 9 agosto., durante la quale ha “pregato per le” delle calamita’ naturali che hanno colpito lae lanegli ultimi giorni. Almeno 16 persone sono state uccise e dozzine sono scomparse dopo una frana in una localita’ turistica nel nord-ovest della ...

Grazie,. Grazie,, nostro compagno di viaggio, fratello e padre nella fede. 'ROMA - Al termine dell'udienza generale in aula Paolo VI Athletica Vaticana ha donato al Santo Padre,, la biciletta da corsa utilizzata ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023. La bici sarà messa in asta e il ricavato sarà devoluto in favore del dispensario di Santa Marta. ari/gtr (...La Messa è stata celebrata dopo la preghiera del Rosario dia Fatima. Il racconto di Jimena è semplice e commovente: "In fila per la Comunione ero molto nervosa, e quando mi sono ...

Il Motu Proprio di Papa Francesco fa perdere lo statuto di diocesi extraterritoriale all'Opus Dei. La replica: «Studieremo ... Open

di Giovanni Lauricella La nomina di Giuseppe Shen Bin come vescovo della diocesi di Shangai da parte di Papa Francesco contiene molti fattori complessi. Taluni hanno sottolineato che si può dire che, ...La 16enne Jimena era arrivata da Madrid in Portogallo con 300 ragazze. Da due anni soffriva di una malattia agli occhi che non migliorava nonostante le terapie. Sabato, dopo l'Eucaristia, ci vedeva ...