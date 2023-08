Papa Francesco | la Gmg ha dimostrato che esiste un' alternativa alla guerra

(Di mercoledì 9 agosto 2023) AGI - "Mentre in Ucraina e in altri luoghi del mondo si combatte, e mentre in certe sale nascoste si pianifica la, la GMG ha mostrato a tutti che è possibile un altro mondo: un mondo di fratelli e sorelle, dove le bandiere di tutti i popoli sventolano insieme, una accanto all'altra, senza odio, senza paura, senza chiusure, senza armi". Lo ha dettonel corso dell'udienza generale di oggi nell'Aula Paolo VI che arriva a pochi giorni dal ritorno dal viaggio apostolico in Portogallo in occasione della XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù. "Il messaggio dei giovani è stato chiaro: lo ascolteranno i 'grandi della terra'?", si è chiesto. "E' una parabola per il nostro tempo, e ancora oggi Gesù dice: 'Chi ha orecchie, ascolti! Chi ha occhi, guardi!'. Si Ascolti il messaggio dei giovani e si guardi questo mondo che ...

Saranno meditazioni sulla pace tratte da scritti ed encicliche di vari Pontefici (da Benedetto XV, che definì la prima guerra mondiale "inutile strage" a, passando per Giovanni XXIII, che esattamente 60 anni fa scrisse la "Pacem in terris", a Paolo VI, che nel 1968 istituì la Giornata mondiale per la pace, che si celebra il 1° gennaio) a ...

di Giovanni Lauricella La nomina di Giuseppe Shen Bin come vescovo della diocesi di Shangai da parte di Papa Francesco contiene molti fattori complessi. Taluni hanno sottolineato che si può dire che, ...