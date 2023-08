Pallavolo | Mondiale Under 19 | azzurrini battono il Giappone 3-0 | ai quarti c' è la Corea

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) San Juan, 9 ago. - (Adnkronos) - La Nazionale19 maschile vince ancora e conquista l'accesso aidi finale ai Campionati del Mondo di categoria in corso a San Juan in Argentina. Questa notte gliguidati dal tecnico Michele Zanin si sono imposti 3-0 (25-20, 25-12, 25-23) sul. Grazie a una convincente prova di squadra l'Italia, che ha condotto per lunghi tratti in vantaggio e ha saputo tenere testa agli avversari nei momenti più equilibrati della partita, ha chiuso in poco più di un'ora il match che vale la quanta vittoria consecutiva in questa rassegna iridata. Domani glitorneranno in campo quando in Italia saranno le 02.00 di notte per affrontare neidi finale la, che negli ottavi ha battuto i padroni di casa ...