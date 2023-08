Palermo | arrestato 30enne col reddito di cittadinanza | quanta droga nascondeva

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Avrebbero potuto fruttare oltre 1 milione di euro i 144 chilogrammi dirinvenuti all'interno di un box di, nei pressi di via dell'Orsa Maggiore. La Guardia di Finanza hain flagranza di reato undel posto, percettore didi. La sostanza stupefacente, tra hashish e cocaina, era suddivisa in panetti nascosti all'interno di un magazzino. Oltre alla, sequestrati anche materiale per il confezionamento e mazzette di banconote per un valore di 17 mila euro. Sotto sequestro sono finiti più di 143 chili di hashish, suddivisa in panetti, e quasi 1 chilo di cocaina. L'uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale Pagliarelli. Ed in seguito ad ulteriori accertamenti è stato scoperto che aveva percepito il ...