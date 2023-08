Pagelle Salisburgo-Inter 3-4 | voti e tabellino amichevole 2023

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’battee 4-3 il. In svantaggio subito per una rete di Konate (che poco prima aveva sbagliato un rigore), i nerazzurri hanno trovato prima l’autorete di Pavlovic e poi il gol di De Vrij. Per i padroni di casa però è di nuovo Konate a siglare il 2-2. Correa nel finale di primo tempo ha riportato avanti gli uomini di Simone Inzaghi, ma ilnel secondo tempo pareggia col neo entrato Baidoo. Nella ripresa secondo rigore sbagliato con Simic. Nel finale il gol vittoria di Sensi. Di seguito,. Marcatori: 6? Konate (S), 9? aut. Pavlovic (S), 24? De Vrij (I), 34? Konate (S), 42? Correa (I), 46? Baidoo (S), 90?(I)(4-3-1-2): Mantl 6; Dedic 5.5 (46? Morgalla 6), Solet 6 (46? Okoh 6), Pavlovic 4.5 (46? Baidoo 7), ...

Roma -: ledei giallorossi . Roma -: ledegli austriaci . Roma -: la pagella dell'arbitro . Roma, i prossimi impegni della formazione giallorossa . ...Ledi Roma - Verona . Il calendario della Roma in campionato e in Europa . Roma in ...supplementari per riscattare la sconfitta di misura rimediata nell'andata del play off contro il...- Roma: ledegli austriaci .- Roma: ledei giallorossi .- Roma: la pagella dell'arbitro . Europa League e Serie A, i prossimi appuntamenti della ...

Salisburgo-Inter, le pagelle: i voti di NerazzurriSiamoNoi Nerazzurrisiamonoi.it

La Red Bull Arena ospita la penultima amichevole estiva dell'Inter: si gioca contro il Salisburgo. Non c'è Lautaro Martinez ...55' - Infortunio alla caviglia per Wallner, accompagnato a spalla fuori dal campo da due membri dello staff medico. 53' - Campo ai limiti dell'impraticabilità adesso: ...