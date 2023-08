OsteoFit | l’osteopatia spiegata con semplici video sui social

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Promuovere la propria professione suista diventando un must per aprirsi nuove fette di mercato e farsi conoscere a potenziali nuovi clienti. Questo vale, ormai, per tutti i settori. Sta crescendo molto da questo punto di vista il mondo del wellness e della salute: in questo articolo di Coffee Digital ne parliamo con Mattia Castrignano: osteopata e content creator, con la sua piattaformae i suoi rapidi consigli suiaiuta le persone a migliorare la propria postura. Come hai iniziato la tua carriera nele cosa ti ha spinto a diventare un osteopata? Mi sono avvicinato al mestiere di osteopata inizialmente perché sono uno sportivo, pratico la pallacanestro fin da quando ero bambino e ho affrontato innumerevoli infortuni sin da giovane età. Questo mi ha portato a entrare in contatto con ...