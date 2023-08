Oroscopo Paolo Fox giovedì 10 agosto 2023 | Gemelli stressato

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’diFox per oggi,10Ariete Preparatevi per questo weekend che sarà pieno di emozioni. Sul lavoro al bando i pensieri e le paranoie, mettetevi in mood vacanze perché manca sempre meno alle ferie. Toro L’amore potrebbe andare meglio ma per adesso dovete accontentarvi. Sul lavoro sono ancora tante le cose da fare ma meglio non farsi prendere dal panico.Potreste vivere un momento di stress ma bisogna trovare la forza e la pazienza per venirne fuori. Sul lavoro arrivano soddisfazioni quindi basta lamentele. Non tutto va come vorreste, ma presto tante cose si aggiustano. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni. Cancro Arrivano belle sorprese in amore, quindi lasciatevi travolgere dalle emozioni. Sul lavoro state raggiungendo i vostri ...

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 agosto 2023, le previsioni segno per segno FirenzeToday

