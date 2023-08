Operazione Economica Speciale La nuova manovra di Mosca contro l’Occidente

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il presidente Vladimir Putin ha firmato nelle scorse ore un decreto di sospensione di alcuni trattati in materia fiscale con quei Paesi che vengono definiti come “ostili”, secondo quanto riportato dall’agenzia RIA Novosti. Il provvedimento è stato adottato dal presidente della Federazione Russa “in base alla necessità di prendere misure urgenti in relazione alla commissione da parte di alcuni Stati stranieri di azioni ostilila Federazione Russa, i suoi cittadini e le persone giuridiche”, come si legge nel testo del decreto presidenziale, che congela i trattati internazionali relativi al sistema di doppia tassazione in numerosi ambiti della dimensione fiscale, che comprendono beni mobili e immobili, dividendi, interessi, redditi da servizi e diritti d’autore, royalties, redditi da lavoro dipendente e tassazione del capitale. La sospensione di questi accordi fa ...