Opel Experimental anticipa stile e tecnologia del Marchio %Opel Experimental anticipa stile e tecnologia del Marchio%

mostra come il Marchio affronterà il futuro. Con un design ultramoderno offre una visione chiara di dovesi spingerà nei prossimi anni. I punti salienti includono l'efficienza ...presenta, una concept che anticipa la direzione intrapresa dal marchio tedesco nello sviluppo dei modelli di nuova generazione. La vettura, che debutterà in pubblico all'IAA di ...Dopo svariati teaser ,ha svelato una visione audace e rivoluzionaria del suo futuro con il suo ultimo concept: l'. Con un approccio unico e ambizioso, questa creazione sottolinea il cammino che il costruttore tedesco intende seguire nei prossimi anni. Con un design esterno all'avanguardia e una ...

Opel Experimental: concept, caratteristiche, interni, foto - Quattroruote.it Quattroruote

Altrove, i sedili adattivi leggeri combinano una struttura snella ma resistente con tessuti con tecnologia mesh 3D. Questi garantiscono l’eccezionale comfort di seduta a cui i clienti sono abituati ...In attesa del debutto in società al Salone dell'Auto di Monaco, in programma a settembre, il concept Opel Experimental si mostra online con un design che rompe gli schemi e farà scuola per le vetture ...