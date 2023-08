OnePlus Ace 2 Pro e Redmi Note 13 Pro+ non hanno più segreti grazie a questi leak

Lo smartphone2 Pro sarà lanciato il 16 agosto, come rivelato da Li Jie, presidente della filiale cinese dell'azienda. In un lungo post su Weibo, il manager ha condiviso che il nuovo smartphone di punta ...Li Jie, il presidente diChina, ha confermato la data di arrivo del nuovo smartphone2 Pro. In un lungo post su Weibo infatti è stato rivelato che il telefono arriverà il 16 agosto, e sarà un notevole ...3 condivisioni Condividi Tweet Mattia Armani VIA FONTE Notizie RelazionateOpen RumorAndroid2 Pro (11T), render, dettagli su fotocamere e ricarica 8 04 Agosto 2023

OnePlus Ace 2 Pro a 150W si carica più rapidamente dei rivali a 200W (Video) GizChina.it

La compagnia ha pubblicato un video del test di ricarica SuperVOOC a 150W del prossimo top di gamma OnePlus Ace 2 Pro.OnePlus annuncia ufficialmente la prossima Special Edition dedicata a Genshin Impact. Ecco il nuovo OnePlus Ace 2 Pro Genshin Impact Edition.