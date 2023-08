Ondata di caldo in Spagna | temperature oltre i 40 gradi

La Spagna meridionale cuoce mentre viene colpita dalla terzadidell'anno, con picchi di temperature superiori ai 40 gradi Celsius. Le persone sono a caccia di refrigerio e si rinfrescano alle fontane di Cordoba, in Andalusia, nel sud del Paese. 9 ...La settimana scorsa c'è stata anche l'dipiù forte della storia tunisina, sicuramente saranno in condizioni terribili. Ma nelle ultime settimane in Tunisia c'è un rifiuto verso tutto ...Anticiclone africano nel prossimo weekend. Nell'ospedale più grande del Sud lunedì 240 persone hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari. L'Asl Na 1 ha attivato il "codice calore" nei pronto soccorso ...

Caldo africano, nuova ondata arriva in Italia: temperature estreme. Il meteorologo: «Ecco le zone più colpite» ilmessaggero.it

L'aria fresca che in queste mattinate vi ha fatto tornare il buon umore, con temperature piuttosto basse al mattino e accettabili nel pomeriggio, cominciate a metterla nell'album dei ...Il fresco di questi giorni è solo una ventata passeggera, le previsioni meteo annunciano infatti che da venerdì l’anticiclone subtropicale porterà di nuovo caldo africano per almeno 10 giorni. Addio ...