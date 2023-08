Omicidio suicidio a Milano | accoltella la madre e si getta dal quarto piano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – Un uomo italiano di 53 anni si sarebbe buttato dal, in via Palanzonendosi sull’inferriata interna dopo aver colpito con un fendente la86enne rinvenuta deceduta in camera da letto. Sul posto sta intervenendo la polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

