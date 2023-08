(Di mercoledì 9 agosto 2023) Le prima amichevoli stagionali hanno fatto vedere unrinnovato nel gioco e voglioso di riprendersi il trono di Grecia dopo l’ultima deludente stagione, ma che è ancora un work in progress secondo il disegno tattico del nuovo tecnico Diego Martinez. Un terzo posto che ha relegato il thrylos a disputare i preliminari diringraziando l’AEK per la vittoria InfoBetting: Scommesse Sportive e

Queste le date delle partite: 24 e 31 agosto 2023 Tabellone e accoppiamenti Slavia Praga/Dnipro - Zorya Luhansk- Cukaricki Union Saint Gilloise - Lugano Astana/Ludogorets - Ajax ......30 BELGIO JUPILER LEAGUE Eupen - Westerlo 16:00 Charleroi - Leuven 18:15 RWDM -20:45 ... Vicenza (Ita) - Union Clodiense (Ita) 16:00 Norwich (Eng) -(Gre) 16:00 Southampton (Eng) - ......30 BELGIO JUPILER LEAGUE Eupen - Westerlo 16:00 Charleroi - Leuven 18:15 RWDM -20:45 ...00 Friburgo (Ger) - Strasburgo (Fra) 16:00 Hull (Eng) - Nantes (Fra) 16:00 Norwich (Eng) -(Gre) ...

Olympiakos-Genk (Europa League, 10-08-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

KRC Genk speelt donderdagavond (21u) de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League tegen Olympiakos. Wij konden Head of Football Dimitri De Condé spreken voor de vlucht naar Athene.KRC Genk zit momenteel in een moeilijke periode na verlies tegen Servette en Eupen. Slagen de Genkies erin om Griekse kampioen Olympiakos te wippen in de derde voorronde van de Europa League