Olio di foglie di fico | l’antica ricetta di mia nonna

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’didiera una di quelle ricette che mi metteva il buonumore da bambina quando mi accingevo a prepararlo con mia; per questo ancora oggi, rinnovo questo rito. Andavamo in giardino insieme, poi con delicatezza prendevamo una manciata didalla nostra grandissima pianta di. Alcune piangevano, o almeno mi sembrava lo facessero perché rilasciavano un latte biancastro. Lei mi invitava a fare attenzione, mi spiegava che è caustico. Di tanto in tanto lo utilizzava fresco per curare i calli di mio nonno o le verruche: si concentrava moltissimo per applicarlo solo sulla parte compromessa, perché è altamente irritante sulla pelle sana. Una volta raccolte le nostre, rientravamo in cucina e ci mettevamo all’opera. Ovviamente raccoglievamo ...