“Ogni giorno ci sono migranti respinti al confine dalla Francia Spesso famiglie” Viaggio in Valsusa nel rifugio costretto alle brandine in corridoio

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ilalpino tra l’Italia e lapassa in mezzo a un campo da golf. Non si vede ma c’è. Una pallina può attraversarlo, ma una bambina di un anno no. Viene fermatapolizia francese mentre insieme ai suoi genitori prova a passare la frontiera camminando sui sentieri a oltre 1700 metri d’altitudine. Vorrebbero chiedere asilo inma la polizia li intercetta nei boschi e li rispedisce indietro. Un destino che riguarda sempre più persone. Da qualche settimana il numero deilungo la rotta alpina che passa da Claviere è aumentato. “Siamo arrivati a contare anche 150 persone in una sola notte” racconta Elena, una delle operatrici delFraternità Massi di Oulx. Un “porto sicuro” nato nel dicembre 2021 grazie a tante realtà come Talitá kun, Rainbow4Africa, ...