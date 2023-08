Nzola oggi a Firenze | firma e veste di viola Allo Spezia tredici milioni senza prestiti

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ora iniziano le manovre per la cessione di Holm: in lotta Sassuolo, Juventus e Atalanta. Strelec i prestitoSlovan ...

Ora iniziano le manovre per la cessione di Holm: in lotta Sassuolo, Juventus e Atalanta. Strelec i prestito allo Slovan ...La Fiorentina si rifà il look eè stata giornata di visite mediche per i due nuovi acquisti, M'Balae Oliver Christensen. L'attaccante, proveniente dallo Spezia per 13 milioni, conosce già Vincenzo Italiano, avendo ...Visite mediche per M'Balae Oliver Christensen a Firenze in attesa dell'ufficialità dei loro acquisti da parte della ... Sempresi è aggregato il difensore colombiano Yerry Mina arrivato a ...

Nzola oggi a Firenze, firma e veste di viola Allo Spezia tredici milioni ... LA NAZIONE

M'Bala Nzola è uno dei nuovi acquisti della Fiorentina in vista della prossima stagione. Ieri è arrivato in città, mentre oggi ha effettuato le visite mediche per poi ...A margine della presentazione alla stampa di Mirko Antonucci, il dg dello Spezia Eduardo Macia si è così espresso sulla cessione di M’Bala Nzola alla Fiorentina: "Siamo ...