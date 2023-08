NXT 08 08 2023 Due campioni ricercati

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT, due settimane ci separano dal prossimo speciale del brand NXT Heatwave e come sempre ci si vuole arrivare al meglio proponendo un qualcosa di più rispetto alle normali puntate settimanali. Ma anche questa puntata odierna ha molto da dire e su tutti spicca il match valevole per il titolo nordamericano fra Dragon Lee e Dominik Mysterio rispettivamente accompagnati da Rey Mysterio e Rhea Ripley, ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. Axiom vs Mustafa Alì (3,5 / 5) Ottimo opener, match giusto per cominciare la puntata con i due stili simili ma non troppo che si incastrano bene. Unica nota stonata del match la presenza di SCRYPTS, Bronco Nima e Lucien Price a bordo ring che sì, hanno come obiettivo Axiom, ma praticamente non fanno nulla e se ne vanno. Comunque il match in sè è molto buono e ...