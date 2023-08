Nuovo naufragio nel canale di Sicilia | 41 morti | 3 sono bambini E l’Europa resta a guardare

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 9 agosto 2023)al largo di Lampedusa: 41 migrantidopo che la piccola imbarcazione sulla quale stavano viaggiando da Sfax in Tunisia, si è ribaltata per un'onda, affondando neldi. A dare l'allarmestati quattro cittadini africani sopravvissuti alla tragedia e chesbarcati questa mattina a Lampedusa dopo essere stati tratti in salvo da una motonave. Quattro migranti, originari di Costa d'Avorio e Guinea Konakry, hanno raccontato di essere partiti da Sfax su un barcone con 45 persone a bordo ma probabilmente a causa delle cattive condizioni del mare dei giorni scorsi, il mezzo si è ribaltato e per gli altri occupanti non ci sarebbe stata possibilità di salvezza. Sarebbero rimasti in mare per quattro giorni fino ...