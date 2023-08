Nuovo naufragio al largo di Lampedusa | 41 morti | 3 sono bambini

(Di mercoledì 9 agosto 2023)aldi: 41 migrantidopo che la piccola imbarcazione sulla quale stavano viaggiando da Sfax in Tunisia, si è ribaltata per un'onda, affondando nel canale di Sicilia. A dare l'allarmestati quattro cittadini africani sopravvissuti alla tragedia e chesbarcati questa mattina adopo essere stati tratti in salvo da una motonave.

Un, tragico, di migranti è avvenuto al largo delle coste dell'Isola di Lampedusa. Il bilancio, secondo quanto fa sapere la Croce Rossa Italiana in una nota, è di 41 morti e di solo 4 sopravvissuti. Avviata indagine contro ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte in conseguenza di altro reato. Ennesimo dramma nel Mediterraneo centrale. Secondo le testimonianze che si stanno raccogliendo a Lampedusa dai 4 sopravvissuti, decine di persone sarebbero morte.

