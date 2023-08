Nuovo dramma in mare | naufragio di migranti nel canale di Sicilia | 41 le vittime Si salvano in 4

Quarantuno migranti sono morti dopo che un barchino , salpato da Sfax in Tunisia, si è ribaltato ed è affondato durante la navigazione nel canale di Sicilia. A raccontare quella che è stata l'ennesima ...- - > Un'immagine di archivio che testimonia il ribaltamento di un barchino dei migranti - ANSA .nel Mediterraneo. Quarantuno migranti sono morti dopo che un barchino, salpato da Sfax in Tunisia, si è ribaltato ed è affondato durante la navigazione nel canale di Sicilia. A ...Fulcro della stagione sarà unimportante allestimento di Nabucco ,corale e areniano per eccellenza, cui è affidata l'apertura del Festival 2025 in doppia serata. ...

Nuovo dramma a Rovereto. Fugatti: “Fatto gravissimo. Convocato il ... Ufficio Stampa

I quattro naufraghi hanno raccontato ai militari della Guardia costiera di essere partiti da Sfax in 45 fra cui 3 bambini, alle ore 10 di giovedì. Solo in 15 avevano un salvagente ...PALERMO – Nuovo dramma migranti nel Mediterraneo: una quarantina di migranti sarebbero morti a causa del ribaltamento del barchino sul quale viaggiavano. A riferirlo sono stati alcuni sopravvissuti ...