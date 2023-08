Novità per le videochiamate WhatsApp con condivisione schermo e visione orizzontale

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato delle importantiper lenelle scorse ore. Le implementazioni volute dagli sviluppatori suggeriscono un utilizzo ancora più professionale del servizio di messaggistica, ma torneranno utili anche in ambiente educativo e dunque di studio. Le opzioni in esame sono quelle che consentono ladellocon gli altri utenti e ladella schermata in. Partiamo dalladellodurante le. Questo tipo diè in via di distribuzione per tutti gli utenti del servizio di messaggistica e accosta sensibilmente ...