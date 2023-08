Nove vittime in un attacco russo a Pokrovsk. Biden approva addestramento pioti ucraini su F16

(Di mercoledì 9 agosto 2023) su Tg. La7.it - Due missili Iskander lanciati a decine di minuti l'uno dall'altro. Il primo doveva colpire gli obiettivi in prevalenza edifici pubblici e condomini. Il secondo ...

E' salito a 9 il numero delledel duplice attacco russo a Pokrovsk, nella regione di Donetsk. Decine, piu' di 80, i feriti . Ma il bilancio poteva essere molto piu' pesante. Sono in maggior ...Salgono intanto ai morti della pioggia di missili a Pokrovsk, nel Donetsk. Nella notte stato ... Due droni spiega una nota sono stati abbattuti dal sistema anti - aereo senza causareo ..."Il fronte è a otto,chilometri da Kupyansk", dice il sindaco militare Andrei Besedin. Una ... come quelli che domenica sono piombati sul centro trasfusioni causando due. "In dodicimila ...

Nove vittime in un attacco russo a Pokrovsk. Biden invia armi a Kiev TGLA7

Hanno ferite da mine esplosive e ferite da schegge”, ha scritto Lysak. 8:04 Attacco russo a Pokrovsk: i morti sono nove È salito a 9 il numero delle vittime del duplice attacco russo a Pokrovsk nella ...Tutti i principali aggiornamenti in diretta di mercoledì 9 agosto 2023 sulla guerra in Ucraina, arrivata oggi al suo 532esimo giorno ...