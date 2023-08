Notte di San Lorenzo Le Perseidi Illuminano i Cieli | Ecco Come Osservare le Stelle Cadenti

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma - È uno degli spettacoli celesti più attesi e amati dell'anno: le, comunemente note"Lacrime di San", stanno per regalare uno spettacolo mozzafiato nel cielo estivo. Questo fenomeno meteorico è generato dallata 109P/Swift-Tuttle, la cui orbita attraversa quella terrestre durante i mesi estivi. Questo evento celeste, atteso e celebrato, si presentaun affascinante sciame diche cattura l'attenzione di chiunque rivolga lo sguardo verso l'alto. Leprendono il loro nome dalla costellazione di Perseo, da cui sembrano originare. L'evento è noto anche"Lacrime di San" in onore al martire cristiano, il cui giorno di commemorazione è il 10 agosto, ...

Domani, giovedì 10 agosto, la giornata sarà buona e lo sarà anche ladelle Stelle: con il cielo sereno e con la quasi luna nuova, ci saranno condizioni ottimali per osservare le lacrime di...Come da tradizione il programma si chiude il 10 agosto con ladiLorenzo , con il ritorno nel Parco della Zucca, a distanza di 10 anni, di Teatro Valdoca e della poetessa Mariangela ...Digitalizzazione biglietti, nuova flotta e servizi Economia [ 09/08/2023 ] Sava ladiLorenzo tra 'Calici di Stelle' Cultura [ 09/08/2023 ] Campomarino di Maruggio. Archeoplastica: ...

Notte di San Lorenzo, cosa fare e dove vedere le stelle nella settimana del 10 agosto IL GIORNO

Non solo stelle cadenti, ma anche concerti e sagre tutti gli appuntamenti da non perdere Guardare le stelle, ma non solo. Ecco una serie di appuntamenti in programma in giro per la Campania, la… Leggi ...Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia del Covid, torna il 10 agosto all’oratorio di San Lorenzo la Notte della Poesia. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici dei Musei Siciliani, giunge ...