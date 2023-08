Notte di San Lorenzo - Berline e berlinette | sono davvero loro le nostre stelle cadenti?

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Col naso per aria. Stasera, immersi nelladi San, saremo tutti così: a scrutare il cielo in cerca della nostra buona stella. Cadente. Eppure il motorista, il petrolhead, insomma l'appassionato di auto sa che lele può vedere anche sotto casa. Tutto l'anno e a tutte le ore del giorno. Perché anche tra le quattro ruote cidelle vere e proprie star che, nonostante brillino ancora di luce propria,ormai uscite dai radar e dalla galassia della moda.le. Quel firmamento di auto che esiste sin dalladei tempi. Anzi, da molto prima. Lastoria comincia addirittura nel 1600, quando di macchine in giro non c'era neanche l'ombra: solo carri e carrozze. Qualcuna poi, va ...