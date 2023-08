Norvegia | Hans sommerge il paese Una casa | trascinata dalle acque | si frantuma contro il ponte – Il video

La centrale idroelettrica di Braskereidfoss stata allagata a causa dell'eccesso d'acqua nel fiume Glomma, provocata dalle intense piogge portate dalla tempesta. Si pensa addirittura di farla esplodere. Situata nel comune di Valer, a circa 130 km a nord di Oslo, la centrale ha subito gravi danni: La polizia, insieme al comune, ha avviato l'operazione di ...La tempestacontinua a causare disagi nel sud della, dove rimane l'allerta meteo in vari comuni, dal livello giallo al rosso. Anche in Svezia, nella regione sud - ovest attorno a ...Allagamenti e frane hanno colpito diversi comuni nel sud - est della, rendendo necessaria l'evacuazione di 119 persone

Maltempo in Norvegia, i danni della tempesta Hans

In Norvegia stanno decidendo se far saltare in aria parte di una diga a rischio rottura a causa della tempesta Hans ...Migliaia di persone sono state evacuate in Norvegia per le inondazioni provocate dalla tempesta Hans, che hanno sommerso una centrale idroelettrica, hanno informato oggi le autorità del Paese ...