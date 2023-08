Non Urinate sull' ambulatorio | Medico malmenato da un ventennne del posto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Teramo - Un gravissimo episodio di violenza è avvenuto due giorni fa a Valle Castellana, nel cuore delle montagne marchigiane, quando ilascolano Maurizio Doroni, in servizio presso l'di guardia medica del centro, è stato brutalmente aggredito da un giovane ventenne del luogo. Il professionista è stato vittima di calci e pugni, riportando diverse fratture tra cui il setto nasale, due costole e l'orbita dell'occhio sinistro, con una prognosi di trenta giorni. L'aggressione è scaturita da un conflitto precedente, quando ilavrebbe richiamato un gruppo di giovani del paese per essersi resi colpevoli di urinare in prossimità dell'. Questo rimprovero sembra aver alimentato un sentimento di vendetta, che ha portato al brutale pestaggio del dottor Doroni. Non è ancora chiaro se ...