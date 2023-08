Non confondete i clandestini con Marcinelle | perché Elly Schlein sbaglia ancora

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Anche la ricorrenza della tragedia di, dove l'8 agosto del 1956 persero la vita 136 minatori italiani, è stata usata come un'occasione per attaccare il governo. Solitamente il ritornello della sinistra in questa occasione è: anche i nostri nonni, eprima i nonni dei nonni, sono stati emigranti, sfruttati e discriminati in tutto il mondo, dove cercavano di costruirsi una vita dignitosa, perciò oggi noi italiani dobbiamo accogliere chiunque arrivi con il barcone. È la solita ricostruzione alterata della realtà, con una rilettura della storia a uso e consumo di chi la fa. C'è una differenza fondamentale tra i nostri morti di, e la stragrande maggioranza dei migranti italiani nel mondo e iche varcano la frontiera seguendo la rotta balcanica o condotti via mare dagli scafisti. I ...

Marcinelle, non confondete i clandestini con i minatori italiani: Schelin sbaglia ancora Liberoquotidiano.it

