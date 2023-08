“Non ci crediamo…” Sorpresa in sala parto | lei spinge forte | poi gli occhi increduli dei medici

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Mammarisce due gemelli nello stesso istante. Una condizione molto rara che però si è verificata recentemente in Scozia all’University Hospital Wishaw. Già di per sé le gravidanze gemellari sono molto più rare e difficili rispetto a quelle singole. Si parla di un caso ogni 70. Ancora più rare le gravidanze multiple spontanee, cioè quelle con tre-cinque nati contemporaneamente. Nel caso di questa donna i due gemelli sono nati proprio nello stesso momento. Si tratta di una condizione più unica che rara. Ilnon è stato semplicissimo, ci sono volute 12 ore di travaglio. La mamma Diane McLaren e il papà Daniel, che hanno altri tre figli (Rory, 3 anni, Adam di nove e Georgia, 10) avevano perso un bambino di 2 anni nel 2021. La nascita dei due gemellini, così rara, è avvenuta ad aprile scorso ed è stata salutata come un evento meraviglioso. Sono ...