Non c’è che dire | il governo Fratoianni mantiene le promesse

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Alttore - Secondo lei è un caso, caro Cerasa, che la Giornata internazionale del gatto, ieri, arrivi nello stesso giorno della Giornata internazionale dell’orgasmo? Arianna Martini Non male. Bisogna solo capire se le celebrazioni della prima giornata siano state pensate per riempire gli eventuali vuoti generati dalle mancate celebrazioni della seconda. Alttore - “Allora si può fare: è possibile tassare gli extraprofitti, come la Cgil richiede, pressoché inascoltata”. Commento (o endorsement) immediato, quello del principale sindacato italiano alla nuova tassa straordinaria prevista dalMeloni nell’ultimo decreto legge. Una misura dal sapore di sinistra, ispirata a un intervento simile adottato a fine 2022 dalspagnolo del socialista Sánchez. E’ probabile che, come sta avvenendo a Madrid, ...