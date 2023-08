(Di mercoledì 9 agosto 2023) Soldi, ville, patrimonio e persino il cognome. All’amor non si comanda, ma al portafoglio bisogna guardare eccome. Specie se si è anzianetiere, ma per L.A. i soldi a quanto pare non hanno fatto la felicità. Tanto che la ricca, vedova e senza figli, è caduta subito tra le braccia del suo gigolò. “Voglio sposarmi con lui, ci siamo baciati”, avrebbe detto la donna a un suo amico qualche settimana prima di morire. Così al fidanzatohato tutto dopo essere passata a miglior vita. Persino il cognome, a cui l’uomo puntava senza scrupoli.tieratra le braccia di un gigolò La donna in punto di morte avrebbe donato al suo amante ogni gioia terrena, per un valore di 5di: conti correnti milionari, cassette di ...

Nobile 80enne innamorata di un 40enne gli lascia 5 milioni di euro: gli eredi fanno sequestrare i beni Il Corriere della Città

