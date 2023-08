No! Le fiamme di queste previsioni meteo non sono mai andate in onda

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Sta circolando sui social una breve clip, della durata di nemmeno dieci secondi, che vede protagonista unrologo tedesco. L’uomo parla davanti a una schermata che indica le presunte temperature in Germania: da un minimo di 18 a un massimo di 31 gradi. Niente di strano, se non fosse che sullo schermo appaiono dellee in lontananza si sentono delle sirene: questa, secondo gli utenti, sarebbe l’ennesima dimostrazione di come i “media mainstream” «drammatizzino» i dati sul clima. Di fatto, ledinonmaiin. Per chi ha fretta: Sta circolando un video che secondo gli utenti dimostrerebbe l’allarmismo dei “media mainstream” attorno al cambiamento climatico Nella clip si ...

Di fatto, ledi queste previsioni meteo non sono mai andate in onda. Per chi ha ......decidere di campeggiare in natura " a patto che rispettino l'ambiente e la convenzione "Leave... i muscoli delle gambe in, il calore o la pioggia tutti gli elementi cospirano a far tenere il ...... il momento in cui la sua malattia ci avrebbe portato davanti al bivio: provare pietà oper un ... E ci vorrebbe anche un po' più di forza contro i piromani responsabili delleche distruggono, ...

No! Le fiamme di queste previsioni meteo non sono mai andate in ... Open

Avezzano,9 agosto- Nella giornata di ieri, in esecuzione di autonoma attività di servizio effettuata in collaborazione con la ADM di L’Aquila a contrasto del gioco illecito, i finanzieri della Compagn ...Corre verso le 5mila firme la petizione online lanciata dalla casa editrice Iod Edizioni, insieme alla Pastorale Carceraria della Chiesa di Napoli, Associazione Liberi di volare, Chiesa Cristiana Evan ...