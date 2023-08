Niger | i militari ribelli? Ecco perché la colpa è anche nostra | la bomba di Di Liddo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La crisi scatenata indal colpo di stato del generale Abdurahmane Tchani rischia di travolgere la regione del Sahel, confermandosi un'ulteriore avanzata dell'influenza della Russia in quella parte lato al proposito Marco Di, ricercatore del Centro Studi Internazionali (CESi) di Roma. Col golpe insi rischia un effetto domino nella regione? «Non è un vero effetto domino. Infatti ilnon è il primo Paese del Sahel in cui si è verificata una simile situazione. Semmai è l'ultimo anello di una catena, è il risultato finale. Il domino c'è già stato. È cominciato con la Libia, che fra tutti i paesi del Nordafrica affacciati sul Mediterraneo è quello che più ha una componente proiettata sul Sahel. Poi abbiamo visto l'influenza russa e la Wagner aprirsi la via in Sudan, Mali e Burkina Faso. Ora è il ...