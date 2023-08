Niger | i golpisti accusano la Francia di aver liberato dei terroristi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il regime militare del, in un comunicato letto alla tv di Stato, accusa ladie "in modo unilateraledegli elementidetenuti", intendendo con "" dei ...

Niger, golpisti pronti a difendersi ma a traccheggiare ora è l'Ecowas La Verità

