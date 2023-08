Niger | i golpisti accusano la Francia di aver liberato dei terroristi

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il regime militare del, in un comunicato letto alla tv di Stato, accusa ladie "in modo unilateraledegli elementidetenuti", intendendo con "" dei jihadisti armati. "Gli eventi di un'estrema gravità che sono in corso in, esito del comportamento delle forze francesi sul nostro territorio e i loro complici. In effetti, questo giorno, 9 agosto 2023, verso le 6.30 del mattino, la posizione della Guardia nazionale dela Bourkou Bourkou, 30 chilometri dal sito aurifero di Samira, è stata oggetto di un attacco. In questo momento il bilancio non è ancora chiaro. Tuttavia, come promemoria, attrso una comunicazione diretta con i partner occidentali, i comportamenti delle forze ...