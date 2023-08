I militari golpisti incontinuano a sfidare il blocco di Paesi dell'Africa occidentale, chiudendo le porte ad una delegazione dell'Ecowas diretta a Niamey per tentare un negoziato i cui spazi appaiono sempre piu' ...I militari golpisti incontinuano a sfidare il blocco di Paesi dell'Africa occidentale, chiudendo le porte a una delegazione dell'Ecowas diretta a Niamey per tentare un negoziato i cui spazi appaiono sempre pi stretti.I militari golpisti incontinuano a sfidare il blocco di Paesi dell'Africa occidentale, chiudendo le porte a una delegazione dell'Ecowas diretta a Niamey per tentare un negoziato i cui spazi appaiono sempre pi stretti.

Il Niger gela la missione Ecowas, dagli Usa allarme Wagner Agenzia ANSA

I militari golpisti in Niger continuano a sfidare il blocco di Paesi dell'Africa occidentale, chiudendo le porte ad una delegazione dell'Ecowas diretta a Niamey per tentare un negoziato i cui spazi ...I militari golpisti in Niger continuano a sfidare il blocco di Paesi dell'Africa occidentale, chiudendo le porte a una delegazione dell'Ecowas diretta a Niamey per tentare un negoziato i cui spazi app ...