Niente rapine e pacchi di dolci | la strategia del clan per avere il consenso della gente

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer neutralizzare le forze dell’ordine ed evitare che i cittadini potessero essere collaborativi con la Polizia, la camorra impediva che si compissero furti enel quartiere Soccavo di Napoli e la domenica consegnava anchedialle famiglie bisognose: è quanto emerge dall’ordinanza con la quale il Gip Anna Tirone ha disposto l’arresto di quattro presunti affiliati alVigilia. Si tratta di Luigi Testa, 34 anni, Fabio Nardelli, 38, Francesco Florio, di 77 e Emanuele Summa, 35 anni il prossimo 28 agosto: per i primi due è stato disposto il carcere, mentre per gli altri i domiciliari. Complessivamente gli indagati sono 24, tra cui Alfredo e Pasquale Vigilia, padre e figlio, quest’ultimo però ucciso a 24 anni, il 18 dicembre 2012, da due killer con colpi di pistola alla ...

