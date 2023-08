Neymar | Psg fissa il prezzo | servono 150 milioni

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Secondo il quotidiano spagnolo As Nonostante le smentite del padre di, il brasiliano avrebbe intenzione di lasciare il Psg. E, secondo il quotidiano spagnolo As, i francesi avrebberoto ilper un possibile trasferimento del calciatore: servirebbero 150di euro per assicurarselo. Il Psg sarebbe anche disposto ad accettare un prestito con obbligo di acquisto nel 2024, e con quella cifra potrebbe risolvere parte dei problemi legati al fair play finanziario. Una delle ipotesi che sono state avanzate negli ultimi giorni è quella di un ritorno al Barcellona visto chevorrebbe restare in Europa, ma dall’Arabia Saudita sarebbero già arrivate offerte milionarie. L’Al Hilal, secondo l’Equipe, è pronta ad offrire un contratto da 80di euro netti all’anno. ...

... 'Non posso anticipare nulla. L'anno scorso ho detto il nome di un giocatore di un'altra ... Xavi non si sbottona nemmeno su Ansu Fati, l'attaccante che il Barca ha proposto ale che è anche ...In questa stagione, sottolinea As, i conti delnon sono minacciati dal fair - play finanziario, ... senza dubbio,. A questo punto non resta che individuarne un possibile approdo. Entro il 3 ...... 'abbottonato' ai microfoni di TV3 sull'ipotesi di un ritorno al Barcellona di, l'attaccante brasiliano che avrebbe chiesto aldi essere ceduto e con cui l'allenatore spagnolo ha giocato ...

(Adnkronos) - Nonostante le smentite del padre di Neymar, il brasiliano avrebbe intenzione di lasciare il Psg. E, secondo il quotidiano spagnolo As, i francesi avrebbero fissato il prezzo per un possi ...Parigi, 9 ago. (Adnkronos) – Nonostante le smentite del padre di Neymar, il brasiliano avrebbe intenzione di lasciare il Psg. E, secondo il quotidiano spagnolo As, i francesi avrebbero fissato il prez ...