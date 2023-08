"Non posso confermare notizie che non esistono e che non hanno né testa né piedi. L'Equipe si dovrebbe chiamare L'Efake". Questa la dura uscita deldiriguardo il futuro del figlio. Negli ultimi giorni, il quotidiano francese ha dato per certa una richiesta di partenza dal Psg da parte del brasiliano, notizia che secondo...Nonostante le smentite deldi, il brasiliano avrebbe intenzione di lasciare il Psg. E, secondo il quotidiano spagnolo As, i francesi avrebbero fissato il prezzo per un possibile trasferimento del calciatore: ...... non ha voluto prolungare con il club parigino ed attualmente si allena a parte con i giocatori considerati indesiderati Intanto arrivano le parole deldia proposito del legame del ...

Neymar, il padre tuona contro L’Equipe: “Riporta falsità” ItaSportPress

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...(Adnkronos) – Nonostante le smentite del padre di Neymar, il brasiliano avrebbe intenzione di lasciare il Psg. E, secondo il quotidiano spagnolo As, i francesi avrebbero fissato il prezzo per un possi ...