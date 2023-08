Nell’equazione della moda sostenibile c’è davvero spazio per i tessuti “vegan friendly”?

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Processi industriali fondati sui combustibili fossili, consumo eccessivo di acqua,derivati dal petrolio o che rilasciano microplastiche al lavaggio, produzione sfrenata non associata a virtuosismi nell’economia circolare (leggasi fast fashion): la– traino fondamentale del Pil italiano – è ancora alla ricercaformula ideale per risultare ecologica, etica e in linea con le sfide climatiche del presente (e del futuro). Qualcosa, però, inizia a muoversi: nel 2023 l’area studi di Mediobanca ha analizzato i bilanci di sostenibilità di 152 società del settore, evidenziando una «crescente attenzione alle tematiche Esg (Environment, social and governance)» accelerata dalla pandemia. I miglioramenti sono testimoniati anche dalla nascita di nuove certificazioni come LEAF Hardware, la prima al mondo in grado di calcolare con ...