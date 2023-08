Nella testa di un uomo che segrega una donna

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il caso di Forbach, in Francia, dove unè stato arrestato per averto e torturato la moglie per 12 anni, è solo uno dei recenti casi di cronaca che riguardano episodi di prigionia e tortura sul lungo termine. Abbiamo chiesto alla nostra Profiler, la dott.ssa Brasi Cristina, quali sono le caratteristiche di questa tipologia di carnefice. Nei casi dizione, spesso correlati a torture, sono differenti gli elementi di natura gravemente disfunzionale in gioco. Il più semplice da identificare e comprendere, anche per l’abuso recente che viene fatto di questa categoria diagnostica, riguarderebbe il narcisismo maligno patologico. Il comportamento che verrebbe adottato sarebbe emotivamente distruttivo, manipolatorio e seduttivo e, il fine unico, consisterebbe nel prosciugare la vittima di ogni energia vitale, facendola cadere ...