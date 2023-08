Nel secolo breve | la puntata del 9 agosto del programma del professor Barbero su Rai 3

Leggi su tpi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Questa sera, 92023, su Rai 3 in prima visione va in onda una nuovadelNel, la serie di Rai Cultura che racconta, attraverso momenti cruciali, la Storia del Novecento. La trasmissione è introdotta e commentata dalAlessandro. Di seguito le anticipazioni di oggi. Anticipazioni Questa sera, mercoledì 92023, alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda la terzadal titolo: “1963 – l’assassinio di Kennedy”, a cura di Vanessa Roghi. Questaporta a Dallas, il 22 novembre 1963, giorno dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, con il racconto minuto per minuto di quel drammatico attentato compiuto da Lee Oswald. Uno dei momenti più tragici nella storia ...